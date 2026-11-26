Со временем эта композиция приобрела особое значение не только для поклонников группы, но и для ветеранов войны. Одним из самых запоминающихся моментов для музыкантов стала реакция американских ветеранов на исполнение этого хита во время концертов в 1970-х годах, пишет Parade.

Adv

Как Black Sabbath создали одну из самых известных песен

В 1970 году Black Sabbath выпустили "War Pigs" в составе второго студийного альбома "Paranoid". Как объяснял басист и автор текстов группы Гизер Батлер в интервью журналу Mojo в 2017 году, главным источником вдохновения для композиции стала война во Вьетнаме.

Великобритания находилась на грани втягивания в войну. На улицах проходили протесты, велись всевозможные антивьетнамские акции. Война – это настоящий сатанизм. Политики – настоящие сатанисты. Вот что я пытался сказать– подчеркнул Батлер.

Впоследствии композиция получила признание и среди музыкальных критиков. Издание Ultimate Classic Rock включило "War Pigs" в рейтинг "100 лучших рок-песен всех времен", присвоив ей 56-е место.

Реклама

В издании отметили, что Black Sabbath создали чрезвычайно сильную протестную песню, прослушивание которой вызывает почти мучительные ощущения.

Black Sabbath – "War Pigs": смотрите видео

Как ветераны войны во Вьетнаме реагировали на "War Pigs"

Особое значение композиция имела для американских ветеранов войны во Вьетнаме. Об их реакции на песни Black Sabbath барабанщик группы Билл Уорд рассказал в документальном фильме BBC "Heavy Metal Britannia" 2010 года.

По его словам, во время гастролей группы по Соединенным Штатам в 1970-х годах на концерты приходили сотни ветеранов, в том числе люди в инвалидных колясках. Они особенно эмоционально воспринимали "Children of the Grave", "Iron Man" и "War Pigs".

"Они услышали „Children of the Grave“. Они услышали „Iron Man“, понимаете, им не нужно было ничего переводить или что-то еще. Они чувствовали это. Они слышали это. Им это нравилось", – вспоминал Уорд.

Реклама

Однако самой трогательной для музыкантов стала реакция на исполнение "War Pigs".

А когда мы сыграли "War Pigs", да благословит их Бог, почти все до единого встали. Их поднимали с инвалидных колясок– рассказал барабанщик.

Уорд признался, что навсегда запомнил то, что увидел перед сценой.