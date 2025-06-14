Стів Джобс дав цінну пораду і науковці підтверджують її дієвість

Стів Джобс досягнув успіху, тому час від часу ділиться порадами, як іншим це зробити. Зокрема, цього разу з ним згодні і науковці.

Поширена думка, що чим раніше ви оберете одну сферу й зосередитесь лише на ній, тим більше шансів досягти успіху. Але Стів Джобс, співзасновник Apple, вважав це хибним підходом — і сучасні наукові дослідження його підтверджують, пише 24 Канал із посиланням на Inc.

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Як потрібно діяти

Джобс підкреслював, що вузький досвід формує вузький погляд, а нестача "точок для зв’язку" призводить до прямолінійного мислення. Саме різноманітність досвіду дозволяє приймати нестандартні, креативні рішення.

Наука також показує, що цей принцип працює в різних галузях – від спорту до підприємництва. Наприклад, дослідження Journal of Sports Sciences встановило, що спортсмени з ширшим спектром активностей швидше здобувають нові навички. У кар’єрі аналогічно: ті, хто пізніше знайшов себе, згодом не лише надолужили, а й перевершили ранніх спеціалістів, знайшовши роботу, що краще відповідала їхньому темпераменту та здібностям.

Цікаво, що і в бізнесі пізній старт виявляється перевагою. За аналізом 2,7 мільйона стартапів, найуспішніші технологічні компанії створювали засновники у віці 45+, а 50-річні підприємці були майже втричі успішнішими за 25-річних.



Не варто обирати вузьку спеціалізацію / Фото Pexels

Це також питання добробуту. Дослідження в Nature Neuroscience показало, що новизна досвіду безпосередньо корелює зі щастям: чим більше нових і різноманітних вражень ми маємо протягом дня, тим вищий наш емоційний стан. Водночас, як доводить Journal of Consumer Research, важливо дозувати цю різноманітність: у довгих періодах вона стимулює, а в коротких – може навпаки знижувати задоволення.

До слова, Марк Кьюбан вважає, що ключ до успіху полягає в регулярному самонавчанні та інвестуванні в себе, а не в грошах чи везінні. Кьюбан підкреслює, що здатність навчатися – це навичка, яка при систематичному розвитку стає рушійною силою кар’єри