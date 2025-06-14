Распространенное мнение, что чем раньше вы выберете одну сферу и сосредоточитесь только на ней, тем больше шансов достичь успеха. Но Стив Джобс, соучредитель Apple, считал это ошибочным подходом - и современные научные исследования его подтверждают, пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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Как нужно действовать

Джобс подчеркивал, что узкий опыт формирует узкий взгляд, а недостаток "точек для связи" приводит к прямолинейному мышлению. Именно разнообразие опыта позволяет принимать нестандартные, креативные решения.

Наука также показывает, что этот принцип работает в разных отраслях – от спорта до предпринимательства. Например, исследование Journal of Sports Sciences установило, что спортсмены с более широким спектром активностей быстрее приобретают новые навыки. В карьере аналогично: те, кто позже нашел себя, впоследствии не только наверстали, но и превзошли ранних специалистов, найдя работу, что лучше соответствовала их темпераменту и способностям.

Интересно, что и в бизнесе поздний старт оказывается преимуществом. По анализу 2,7 миллиона стартапов, самые успешные технологические компании создавали основатели в возрасте 45+, а 50-летние предприниматели были почти втрое успешнее 25-летних.



Не стоит выбирать узкую специализацию / Фото Pexels

Это также вопрос благосостояния. Исследование в Nature Neuroscience показало, что новизна опыта непосредственно коррелирует со счастьем: чем больше новых и разнообразных впечатлений мы имеем в течение дня, тем выше наше эмоциональное состояние. В то же время, как доказывает Journal of Consumer Research, важно дозировать это разнообразие: в длинных периодах оно стимулирует, а в коротких – может наоборот снижать удовольствие.

К слову, Марк Кьюбан считает, что ключ к успеху заключается в регулярном самообучении и инвестировании в себя, а не в деньгах или везении. Кьюбан подчеркивает, что способность учиться – это навык, который при систематическом развитии становится движущей силой карьеры