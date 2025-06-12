Она объяснила, в каких ситуациях на собеседовании нужно врать, чтобы получить работу. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Мнение о предыдущем начальнике

По мнению Морган, даже если предыдущий начальник был ужасным, рассказывать об этом на собеседовании не стоит. Даже если именно это стало причиной увольнения, лучше избегать упоминаний об этом.

Эксперт советует сказать что-то вроде: "Я ищу больше возможностей для роста". Ведь работодатели ищут позитив, а не драму.

Эксперт не советует говорить плохо о бывшем начальнике / Фото Unsplash

Отчаяние в поисках работы

Даже если вы срочно ищете любую работу, об этом лучше промолчать. Морган советует сказать, что рассматриваете сейчас несколько вариантов, но больше всего заинтересованы именно в этой вакансии – даже если это не совсем так.

Впрочем, не стоит слишком "набивать себе цену", чтобы не оттолкнуть работодателя.

Планы открыть собственное дело

Если новая работа – лишь временная остановка на пути к собственному бизнесу, лучше не афишировать этого.

По словам Морган, такие признания часто вызывают беспокойство у работодателя, ведь он может решить, что кандидат быстро уйдет, как только добьется своей цели.

Не рассказывайте на собеседовании, что планируете открыть собственное дело / Фото Unsplash

Соответствие вакансии

Эксперт отмечает, что описание вакансии часто содержит длинный перечень требований, но компании редко ожидают, что кандидат будет отвечать всем пунктам.

Читайте между строк, сосредоточьтесь на важнейших навыках, которые они ищут, но не врите о них, и покажите уверенность в своей способности учиться и развиваться,

– советует Морган.

Вместо признания в том, что чего-то не умеете, лучше подчеркнуть свою способность быстро учиться. В то же время лучшим вариантом будет сказать, что вы уже выполняли похожую работу.