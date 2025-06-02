Миллиардер Марк Кьюбан считает, что ключ к успеху не в деньгах, связях или везении, а в регулярном самообучении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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Что он советует

Его главный совет – инвестируйте в себя. И это не громкий слоган, а стратегия, которая позволила ему пройти путь от человека без стабильной работы до миллиардера. Он самостоятельно осваивал сложные вещи, в частности программирования, и убежден: это дало ему постоянное конкурентное преимущество, потому что большинство людей останавливаются на базовом уровне знаний.



Нужно инвестировать в собственное развитие / Фото Pexels

Кьюбан отмечает, что способность учиться – это навык. И если развивать ее системно, она превращается в движущую силу карьеры. Постоянное саморазвитие позволяет не просто быть "на уровне", но и опережать других. Это особенно актуально во времена, когда изменения в технологиях и на рынке происходят ежедневно.

К слову, Стив Джобс подчеркивал важность внутренней уверенности и интуиции, утверждая, что смысл жизни открывается лишь ретроспективно. Он считал, что неопределенность является пространством для роста и обучения, и важно иметь веру в собственный путь, даже без гарантий.