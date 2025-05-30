Он говорил не о бизнес-планах или технологиях, а о внутренней уверенности – о способности двигаться вперед, даже не зная точно, куда ведет путь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Inc.

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В чем заключается совет

Идея заключалась в том, что мы не можем "соединить точки" своей жизни заранее – смысл часто открывается только тогда, когда оглядываешься назад. Поэтому важно доверять чему-то – интуиции, судьбе, или просто жизни – и продолжать идти, даже сквозь неопределенность.



Достичь успеха сложно, но возможно / Фото Pexels

Этот принцип остается особенно актуальным сегодня, когда многие решения требуют смелости действовать без гарантий. Интуиция может оказаться не менее важной, чем аналитика.

Прошлые ошибки и опыт, которые казались бессмысленными, могут позже оказаться решающими. А вера в собственный путь становится той опорой, которая помогает не сдаться во время неудач или сомнений.

Джобс не призывал к наивной вере – его мысль была о зрелости и осознании, что неопределенность не означает хаос. Это означает пространство для роста, обучения и неожиданных открытий.

Стив Джобс во время собеседований задавал кандидатам вопросы об их переживаниях в худший день на работе, чтобы оценить их эмоциональную зрелость и способность учиться из провалов.