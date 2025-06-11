Як кульбаба проростає крізь асфальт: фізика та "сила волі"

Часто можна побачити, як квіти кульбаби пробивають бетон для того, аби прорости. Вчені проаналізували цей процес.

За цією романтичною картинкою ховається справжня наукова драма: це приклад того, як м’яка, тендітна на вигляд рослина здатна чинити серйозний фізичний вплив на матеріали, які люди вважають міцними та надійними. Про це пише 24 Канал із посиланням на ZME Science.

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Як відбувається цей процес

Ключ до цього – поєднання еволюційної хитрості та потужного тургорного тиску, який рослина створює на мікрорівні.

Секрет починається ще з насіння: легке, парашутоподібне, воно легко переноситься вітром і влучає в найменші тріщини. Його форма і шипи дозволяють зачепитися навіть за найменшу шпарину в тротуарі. Потрапивши у тріщину, насіння просто чекає – потрібна лише крапля вологи та трохи пилу.



Рослина може прорости у несприятливих умовах / Фото Pexels

А далі вступає в дію корінь. Він росте повільно, але впевнено, ніби клин, що розсовує тріщину дедалі ширше. Цей стрижневий корінь має одну особливість – він зосереджує силу росту в одному напрямку, шукаючи воду й простір.

Водночас на клітинному рівні вкорінення супроводжується тургорним тиском – водою, що втягується в клітини і роздуває їх зсередини. Цей тиск настільки потужний, що може перевищувати тиск у шині автомобіля. А в масштабі всієї кореневої системи така сила стає достатньою, щоб поступово розламувати навіть бетон.

Кульбаба не просто пристосовується – вона "мислить" біологічно: притискає листя до землі, уникає скошування, швидко відновлюється після пошкоджень і живе навіть у найменших порціях ґрунту.

Вона ідеально влаштована для міського середовища, хоча її життєздатність – це не лише диво природи, а й виклик для комунальників. Адже те, що виглядає як поетичний акт прориву життя, часто стає початком руйнування тротуару.

До слова, рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі перевищив 430 частин на мільйон у травні 2025 року, вперше досягнувши такого рівня в історії спостережень.