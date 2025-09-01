Не через резюме: названо найефективніший спосіб отримати роботу
- Більшість людей знаходять роботу через особисті та професійні знайомства, а не через резюме чи сайти з пошуку роботи.
- Згідно з опитуванням, понад половина американців (54%) знайшли роботу завдяки зв'язкам, але багато хто не використовує їх повною мірою.
Більшість працівників знаходять роботу не через резюме чи спеціалізовані сайти, а завдяки особистим та професійним знайомствам. Як показало опитування, понад половина респондентів отримали посаду саме через зв’язки.
Повідомляє 24 Канал
Як найлегше влаштуватися на роботу?
Згідно зі звітом MyPerfectResume за серпень, понад половина американців (54%) знайшли роботу завдяки особистим чи професійним зв’язкам. Опитування тисячі респондентів показало, що 32% людей найбільше довіряють особистим знайомствам, а ще 28% – професійним контактам.
Такі методи працевлаштування значно ефективніші за сайти з пошуку роботи, LinkedIn, рекрутерів чи агенції.
Попри це, більшість кандидатів не використовують свої зв'язки повною мірою. Майже 60% обмежуються розмовами про пошук роботи з невеликою кількістю людей.

Лише кожен десятий регулярно звертається до кількох знайомих щотижня, тоді як 20% учасників опитування взагалі нікому не розповідали про пошук роботи. Водночас близько 21% зізналися, що ніколи не просили ні в кого рекомендацій.
Ключовим чинником у нетворкінгу є довіра. Дві третини опитаних готові рекомендувати кандидата лише за умови, що добре знайомі з його навичками та потенціалом.
Що таке нетворкінг?
Нетворкінг – це процес встановлення та підтримки корисних професійних та особистих зв'язків для обміну інформацією, досвідом та можливостями, що допомагає у досягненні кар'єрних і життєвих цілей.
"На запитання, що вони хочуть покращити у своїх мережах, працівники відповіли, що хотіли б міцніші стосунки, більше контактів, більшої підтримки в пошуку роботи та краще наставництво. Роботодавці можуть надати працівникам у цих сферах можливість побудувати змістовні та різноманітні стосунки, а також досягти довгострокового кар‘єрного успіху", – зазначає експертка з кар’єри MyPerfectResume Жасмін Ескалера.
Який тривожний тренд почав ширитися серед працівників?
У робочому середовищі поширюється новий тривожний тренд – "тихий надлом". Йдеться про стан, коли співробітники залишаються на роботі й виконують завдання, але внутрішньо виснажуються через стрес, втому та відсутність перспектив.
Причиною цього явища експерти називають складну ситуацію на ринку праці: кількість вакансій зменшується, конкуренція зростає, а економічна нестабільність змушує людей триматися за посади, навіть якщо вони не приносять задоволення.
Ознаки "тихого надлому" схожі на вигорання. Фахівці радять керівникам уважно стежити за цими сигналами та підтримувати працівників, а не списувати все на проблеми з продуктивністю.