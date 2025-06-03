Не Сімферополь: як називалася столиця Криму до російської окупації

Місто Сімферополь є столицею Автономної Республіки Крим – української території, котра, на жаль, з 2014 року в окупації. Однак мало хто знає, що це місто називалося зовсім інакше.

Наприкінці XVIII століття Російська імперія завоювала Кримське ханство й окупувала півострів вперше. 3 червня 1784 року у результаті перейменування за наказом Єкатєріни ІІ з'явилося місто Сімферополь. Яку назву місто мало до окупації – розповідає 24 Канал.

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Як називався Сімферополь

Історія Сімферополя розпочалася у XV столітті після будівництва там палацового комплексу калги-султана – другої особи в Кримському ханстві після хана. Поселення отримало назву Акмєсджит. У перекладі з кримськотатарської це означає "біла мечеть".

З часом Акмєсджит став другим містом Кримського ханства за значущістю після столиці Бахчисараю. У 1783 році російські війська захопили півострів. У 1784 році окупований Крим став частиною Росії як Таврійська область, а її центром вирішили робити не ханський Бахчисарай, а Акмєсджит. Відповідно до указу імператриці Катерини ІІ місто перейменували на Сімферополь, що з грецької означає "місто загального блага".

Сімферополь залишив за собою статус політичного та культурного центру Криму як в часи СРСР, так і в незалежній Україні. Цікаво, що Сімферополь став першим містом України, яке чинило опір росіянам після їхнього вторгнення на півострів.



Мітинг у Сімферополі, 2014 рік / Фото з фейсбук-сторінки Рефата Чубарова

26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Криму зібрався величезний проукраїнський мітинг. Відтоді 26 лютого увійшло в історію України як День кримського спротиву російській окупації.