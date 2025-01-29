Екскерівниця HR Microsoft назвала 2 помилки під час співбесіди, які роблять найчастіше

Побудувати кар'єру та навіть просто знайти роботу буває складно, адже для цього потрібно пройти не одну співбесіду. Часто кандидати припускаються тих самих помилок.

Колишня HR-керівниця Microsoft Сабіна Наваз поділилася головними помилками, яких припускаються кандидати під час співбесід, і дала поради, як їх уникнути. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNBC.

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Помилок є дві

За 15 років роботи в Microsoft вона переглядала тисячі резюме на рік і допомагала керівникам вибудовувати ефективну стратегію найму. Зараз Наваз проводить тренінги для топменеджерів і готується до виходу книги You’re the Boss про те, як стати хорошим керівником.



Пройти співбесіду буває непросто / Фото Pexels

За її словами, на співбесідах кандидати часто припускаються двох ключових помилок.

Перша – недотримання базових правил. Це може бути запізнення на інтерв’ю, погана якість відео та звуку під час онлайн-зустрічей, недостатня підготовка щодо компанії або співрозмовників, неохайний зовнішній вигляд, а також відсутність подяки після співбесіди. Наваз наголошує, що такі, здавалося б, дрібниці можуть суттєво знизити шанси на успіх.

Друга помилка – невміння правильно презентувати свої сильні сторони. Багато кандидатів або занадто загально розповідають про свої досягнення, або зовсім їх не висвітлюють.

Наваз рекомендує заздалегідь підготувати конкретні приклади успішних проєктів, які можна адаптувати під вимоги вакансії. Важливо не просто перераховувати свої успіхи, а показувати їх у контексті: яка була проблема, як кандидат її вирішив і яких результатів вдалося досягти.

Таким чином, щоб успішно пройти співбесіду, слід звернути увагу на ретельну підготовку та вміти ефективно розповідати про свої навички та досягнення.