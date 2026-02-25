Один рух сірника – і рівняння стане правильним: математична головоломка для геніїв

Візуальні задачі корисні тим, що здатні мозок змусити мислити нестандартно. Вони тренують уважність й допомагають перевірити математичні навички й підтримати концентрацію.

Для тих, хто любить математичні рівняння з сірниками, має можливість подумати над неправильним рівнянням, пише Roop Vibes.

Читайте також Знайдіть рибу серед восьминогів за 45 секунд: впораються лише найрозумніші

Який сірник треба забрати в математичному рівнянні?

Перед вами неправильне рівняння: 3 + 9 = 5. Завдання не зовсім просте, тому над ним доведеться добряче подумати. Щоб виправити його, потрібно зробити лише один рух сірником.



Вигляд неправильного рівняння / Фото Roop Vibes

На розв’язання головоломки відведено 7 секунд, тому таке швидше рішення може бути під силу лише найкмітливішим. Фахівці кажуть, що мозок за цей час має всі шанси швидко перебрати можливі варіанти й знайти правильну комбінацію.

Ключ до розгадки – у центральному числі. Саме воно потребує трансформації. Задача стає по-справжньому цікавою через обмеження в один рух й короткий таймінг. Розв’язання задачі наведемо нижче.

Який сірник необхідно забрати?

Для вирішення рівняння достатньо лише забрати верхній лівий вертикальний сірник з цифри "9" й перетворити її на цифру "3". Цей сірник варто додати до цифри "5", щоб отримати число "6".

Після цього рівняння стає правильним: 3 + 3 = 6. Як виявилося, зробити правильний рух за 7 секунд не так вже й легко, але цілком можливо.



Вигляд правильного рівняння / Фото Roop Vibes

Чим корисні рівняння з сірниками?

Рівняння на сірниках надзвичайно корисні, захопливі та універсальні інструменти для розвитку критичного мислення, логіки та просторового мислення, пише Reddit. Вони візуалізують абстрактну математику, перетворюючи рівняння на тактильні головоломки, що покращують розпізнавання образів, розумову гнучкість та базові арифметичні навички.

Яка ще є цікава головоломка?