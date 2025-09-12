Чому Житомир називається саме так і чим це місто відоме зараз
- Назва міста Житомир має кілька версій походження, зокрема від імені дружинника Житомира або як центр племені житчів, пов'язаного з хліборобством.
- Назва міста Рівне може походити від рівнинності місцевості, оборонних ровів або словосполучення "Рівно сто", але остання версія є найменш обґрунтованою.
Кожна назва українського міста має власне походження. Іноді існує одразу кілька варіантів, адже вчені розглядають назви під різними кутами.
Наприклад, існують припущення стосовно походження назви міста Житомир. Про це пише 24 Канал із посиланням на Житомирську міську раду.
Дивіться також Який український твір є одним зі світових лідерів за кількістю перекладів
Як Житомир отримав свою назву?
Вчені мають кілька версій походження назви міста Житомир. За місцевою легендою, місто заснували приблизно 884 року. Відповідно до цієї версії, його назвали на честь руського дружинника київських князів Аскольда та Діра – Житомира.
За легендою. він нібито відмовився служити Олегу, сховався у лісах і оселився на високій скелі при злитті рік Кам'янки і Тетерева.
Також вчені припускають, що майбутній Житомир виник як центр племені житчів. Тоді поселення називалось – Мир житчів. Їхня ж назва виникла від основного заняття – хліборобства.
Також є свідчення про те, що в давнину навіть у центрі міста сіяли жито, ячмінь. Про нього говорили: "мир і жито", "мир житичів". Водночас це не всі версії. Також, можливо також, Житомир – це скорочена форма від слова "животомир", тобто мирного спокійного життя.
До речі зараз Житомир – місто, яке часто згадують у мережі. Дуже поширеним став мем про те, що Житомира нібито не існує.
Звідки взявся мем про Житомир: дивіться відео
Як Рівне отримало свою назву?
- Перша і найбільш очевидна версія походження назви – від місцевості, де розташоване місто. Буквально від рівнинності. Місто дійсно розташоване на такій території. У деяких історичних джерелах його називають Рівненським.
- Водночас ця версія є найбільш банальною, однак не єдиною. Деякі вчені припускають, що назва могла походити зовсім від іншого. Зокрема, вважають, що раніше місто було оточене оборонними ровами, тому і назва пішла від слова "рів".
- Є ще й третій варіант походження назви. Він полягає у тому, що Рівне могло бути сотим містом, яким почав володіти князь Острозький, тому назва походить від словосполучення "Рівно сто", однак ця версія є найменш обґрунтованою.