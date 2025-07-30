Напевно, у світі немає людини, яка б не знала, що таке Вікіпедія. Однак мало хто задумується, коли там ким була створена цифрова енциклопедія.

Її запустили Джиммі Вейлз та Ларрі Сенгер у 2001 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на DW.

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Як з'явилась Вікіпедія?

Датою заснування онлайн-енциклопедії вважають 15 січня 2001 року. Спершу цей проєкт зазнав критики, проте зараз вже можна говорити про його успіх. Протягом всього часу свого існування Вікіпедія залишається некомерційною.

Першою мовою, якою послуговувались автори енциклопедії, була англійська. Українська версія з'явилась вже у 200 році.

Багатьох цікавить походження назви. Автори створили слово, яке складається із двох частин: "wiki" означає "швидко", а "pedia" – частина слова "енциклопедія". За задумом засновників, це мала бути платформа, де користувачі зможуть швидко отримати доступ до інформації на будь-яку тему.



У Вікіпедії багато інформації / Фото Pexels

Першочерговий задум вільної енциклопедії – будь-хто може редагувати та додавати контент. Водночас у такого підходу є недоліки: іноді траплялись помилки, які довго залишались поза увагою. Наприклад, у німецькій версії сайту була стаття, де довжина річки Рейн була вказана 1320 кілометрів, хоча насправді – 1230.

Також можна помітити, що у статтях на гострі теми версії різними мовами відрізняються подачею інформації. Найпростішим прикладом є статті про російсько-українську війну, які розміщені на нашій версії Вікіпедії та ті, які доступні російською мовою.

До слова, усі сценарії пишуться шрифтом Courser 14, який є моноширним, тобто кожна літера займає однакову кількість простору на аркуші. Моноширний шрифт дозволяє сценаристам приблизно оцінити екранний час, де одна сторінка сценарію відповідає одній хвилині екранного часу.