Насправді у цього є причина. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео у ТікТок.

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Чому всі сценарії пишуться одним шрифтом?

Всі сценарії у світі пишуться шрифтом Courier 14. Його обрали для цієї справи не випадково. Основна ознака, яка зробила його стандартом – він моноширний.

Що таке моноширний шрифт Це вид шрифту, у якому кожна літера займає однакову кількість простору на аркуші.

У сценаристів є негласне правило: одна сторінка – це одна хвилина екранного часу. наприклад, якщо сценарій займає 40 сторінок, то це 40 хвилин екранного часу. Звісно, ці цифри приблизні та дуже орієнтовні.

Чому у сценаріях використовують один шрифт: дивіться відео

Водночас виникає питання: чи можна використовувати будь-який моноширний шрифт? Однозначно сказати так чи ні складно. Наприклад, авторка відео відзначає, що навіть якщо шрифт не був прописаний умовами якогось конкурсу сценарії, то навряд чи ті тексти, які написані іншими моноширними шрифтами, візьмуть до рук.

За її словами, це справа системності та того, що до цього всі звикли, а в кінематографі не дуже люблять зміни.

До слова, у 1896 році короткий фільм "Поцілунок" викликав обурення через зображення поцілунку на екрані. Фільм був знятий Вільямом Гайзом для Edison Studios, а у 1999 році його визнали культурно значущим, включивши до Національного реєстру фільмів США.