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Що відомо про фільм The Kiss

У фільмі "Поцілунок" (The Kiss) Мей Ірвін з Канади зіграла вдову Джонс, а Джон С. Райс із США – Біллі Байкса. Вони відтворили знамениту сцену поцілунку зі свого мюзиклу "Вдова Джонс". Хоча актори багато разів цілувалися на сцені, побачити подібне на великому екрані було шоком для багатьох тогочасних глядачів.

Як виглядав перший поцілунок в історії кіно: дивіться відео

Цей короткий чорно-білий фільм був знятий Вільямом Гайзом для Edison Studios, що належить винахіднику Томасу Едісону, на їхній студії Black Maria у Вест-Оринджі, штат Нью-Джерсі, США.

В описі фільму у каталозі Edison зазначено: "Вони готуються поцілуватися, починають цілуватися і цілуються, цілуються і цілуються так, що кожного разу будинку зносить дах".

Чому фільм The Kiss багатьох обурив

Сьогодні фільм "Поцілунок" вітають за його культурне значення. У 1999 році Бібліотека Конгресу США включила його до Національного реєстру фільмів задля збереження.

Однак після прем’єри фільм публічно засудили як шокувальний та непристойний. Римсько-католицька церква закликала до цензури та моральної реформи, адже поцілунки на публіці все ще вважалися табу у вікторіанську епоху.

Видовище тривалого випасу на губах одне одного було досить огидним у натуральну величину на сцені, але збільшене до гігантських розмірів і повторене тричі, це абсолютно огидно,

– заявив один із критиків того часу.

Одразу після виходу фільм "Поцілунок" викликав хвилю обурення / Скриншот з відео

Подейкують, що багато газетних редакційних статей того часу закликали поліцію до дій у місцях показу фільму. Проте всі ці суперечки не зашкодили кар'єрі Гайза.