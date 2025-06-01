Повідомляє 24 Канал з посиланням на історикиню Емі Боїнгтон.

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Чому жінки Вікторіанської епохи не стригли волосся

У Вікторіанську епоху суспільство суворо дотримувалося гендерних ролей, тож від жінок очікували максимально жіночного вигляду. Однією з головних ознак такої жіночності вважалося довге і доглянуте волосся. Відповідно, як і у всьому, що стосувалося зовнішнього вигляду жінок, правила щодо волосся були дійсно дуже суворими.

До 15 – 16 років дівчатам дозволялося носити довге розпущене волосся. Але щойно вони досягали цього віку, волосся слід було вкладати нагору – це означало, що вони ставали жінками. Вони могли експериментувати із зачісками, але волосся завжди мало бути зібраним – це вважалося способом продемонструвати його на публіці.

Довге волосся було однією з головних ознак жіночності / Фото London Stereoscopic Company / Library of Congress

Розпущене волосся після 16 років було абсолютним табу. Його асоціювали з жіночністю та сексуальністю, тому показати розпущене волосся на людях вважалося надто інтимним жестом. У повсякденному житті жінки розпускали волосся лише вдома, і бачили його, як правило, лише їхні чоловіки або служниці.

Довге волосся у той час також символізувало здоров’я, відсутність хвороб, хороше харчування та багатство. Щоб підтримувати таке волосся в належному стані, потрібні були виділяти чимало часу. Його миття могло тривати цілий день, а сушіння займало кілька годин. Однією з найвідоміших жінок з таким неймовірно довгим волоссям була імператриця Єлизавета Австрійська, більш відома як Сіссі. Вона була одержима своїм волоссям.

Єлизавета Австрійська / Портрет художника Франца Вінтергальтера

Довге волосся також могло принести жінці справжню славу. Наприклад, так сталося з сестрами Сазерленд із Нью-Йорка. Вони прославилися завдяки своїм надзвичайно довгим пасмам, що сягали землі. Вони також займалися співом, що зробило їх дуже знаменитими, а згодом вони створили цілу низку засобів для догляду за волоссям і заробили на цьому значні статки.

Проте мода на довге волосся мала і зворотний бік. Воно завдавало великої шкоди жіночому здоров'ю. Через його вагу багато жінок потерпали від сильного головного болю. Зокрема, імператриця Сіссі неодноразово скаржилася на хронічні головні болі, які були викликані тяжкістю її волосся. Коли воно було зібране в ці складні зачіски для офіційних випадків, всі шпильки та накладки робили його ще громіздкішим.

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