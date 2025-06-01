Сообщает 24 Канал со ссылкой на историка Эми Боингтон.

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Почему женщины Викторианской эпохи не стригли волосы

В Викторианскую эпоху общество строго придерживалось гендерных ролей, поэтому от женщин ожидали максимально женственного вида. Одним из главных признаков такой женственности считались длинные и ухоженные волосы. Соответственно, как и во всем, что касалось внешнего вида женщин, правила относительно волос были действительно очень строгими.

До 15 – 16 лет девушкам разрешалось носить длинные распущенные волосы. Но как только они достигали этого возраста, волосы следовало укладывать наверх – это означало, что они становились женщинами. Они могли экспериментировать с прическами, но волосы всегда должны были быть собраны – это считалось способом продемонстрировать их на публике.

Длинные волосы были одним из главных признаков женственности / Фото London Stereoscopic Company / Library of Congress

Распущенные волосы после 16 лет были абсолютным табу. Их ассоциировали с женственностью и сексуальностью, поэтому показать распущенные волосы на людях считалось слишком интимным жестом. В повседневной жизни женщины распускали волосы только дома, и видели их, как правило, только их мужья или служанки.

Длинные волосы в то время также символизировали здоровье, отсутствие болезней, хорошее питание и богатство. Чтобы поддерживать такие волосы в надлежащем состоянии, нужны были выделять немало времени. Их мытье могло длиться целый день, а сушка занимала несколько часов. Одной из самых известных женщин с такими невероятно длинными волосами была императрица Елизавета Австрийская, более известная как Сисси. Она была одержима своими волосами.

Елизавета Австрийская / Портрет художника Франца Винтергальтера

Длинные волосы также могли принести женщине настоящую славу. Например, так произошло с сестрами Сазерленд из Нью-Йорка. Они прославились благодаря своим чрезвычайно длинным прядям, что достигали земли. Они также занимались пением, что сделало их очень знаменитыми, а впоследствии они создали целый ряд средств для ухода за волосами и заработали на этом значительное состояние.

Однако мода на длинные волосы имела и обратную сторону. Они наносили большой вред женскому здоровью. Из-за их веса многие женщины страдали от сильной головной боли. В частности, императрица Сисси неоднократно жаловалась на хронические головные боли, которые были вызваны тяжестью ее волос. Когда они были собраны в эти сложные прически для официальных случаев, все заколки и накладки делали их еще более громоздкими.

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