Но Анна Болейн навсегда вошла в мировую историю. Не только из-за трагического финала жизни, но и потому, что через нее образовалась новая ветвь христианства. Что стоит знать об Анне Болейн – рассказывает 24 Канал.

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Что надо знать об Анне Болейн

В 1526 году Анна и король Генрих VIII познакомились и монарх влюбился в девушку. Однако она отказывалась быть любовницей – король был женат на Екатерине Арагонской. Однако, очевидно, монарх еще до знакомства с Анной думал о расторжении брака.

Дело в том, что Екатерина должна была выйти замуж за Артура – брата Генриха, но тот умер до прибытия невесты. Поэтому Папа Римский благословил брак Екатерины с братом покойного. Король был недоволен тем, что жена так и не смогла родить ему сына – единственным ребенком была дочь Мария, которая вошла впоследствии в историю как Кровавая Мэри.

Так влюбившись Генрих VIII решил просить Папу Римского Климента VII об аннулировании брака с Екатериной, чтобы он мог жениться на Анне. Понтифик возразил. А монарх настолько стремился жениться на Анне, что решил отречься от католической церкви и создать собственную – англиканскую, во главе которой вместо Папы был он сам.



Король Генрих VIII / Портрет

В 1533 году Генрих VIII женился на Анне Болейн, лишил королевского титула Екатерину и объявил королевой-консортом новую жену. Вскоре она родила девочку – Елизавету. Это для короля, желавшего наследника, оказалось ударом. Затем Анна родила мертвого сына, из-за чего король уже задумался о разводе. Еще один выкидыш усилил эти мысли.

В 1536 году, как утверждают историки, премьер-министр Оливер Кромвель организовал заговор против Анны и обвинил ее в супружеской измене и попытке покушения на короля. Более того, Анну обвинили в инцесте с родным братом, которого казнили. Брак Генриха VIII и Анны англиканская церковь признала недействительным и через 2 дня, то есть 19 мая 1536 года ее казнили.

Дочь Анны Елизавета позже стала королевой Англии.