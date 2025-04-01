Сегодня в мире существует около 40 монархий, и большинство из них – конституционные, где власть монарха ограничена законом или парламентом. Об этом пишет 24 Канал.

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Современные короли и королевы редко принимают законы или вмешиваются в политику, но остаются важными фигурами для своих народов. Они выполняют дипломатические миссии, поддерживают благотворительные проекты и сохраняют культурные традиции.

Например, британский король Чарльз III активно занимается экологическими инициативами, а король Фелипе VI в Испании помогает укреплять единство страны.

В каких странах Европы есть короли

Великобритания – Король Чарльз III;

Испания – Король Фелипе VI;

Бельгия – Король Филипп I;

Нидерланды – Король Виллем-Александр;

Дания – Король Фредерик X;

Швеция – Король Карл XVI Густав;

Норвегия – Король Харальд V.

Интересно, что многие страны, в частности Канада, Австралия и Новая Зеландия, формально признают британского монарха как своего короля.



Чарльз III, король Великобритании / NZ Herald

Короли, султаны и императоры в других странах