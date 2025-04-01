Сегодня в мире существует около 40 монархий, и большинство из них – конституционные, где власть монарха ограничена законом или парламентом. Об этом пишет 24 Канал.

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Современные короли и королевы редко принимают законы или вмешиваются в политику, но остаются важными фигурами для своих народов. Они выполняют дипломатические миссии, поддерживают благотворительные проекты и сохраняют культурные традиции.

Например, британский король Чарльз III активно занимается экологическими инициативами, а король Фелипе VI в Испании помогает укреплять единство страны.

В каких странах Европы есть короли

  • Великобритания – Король Чарльз III;
  • Испания – Король Фелипе VI;
  • Бельгия – Король Филипп I;
  • Нидерланды – Король Виллем-Александр;
  • Дания – Король Фредерик X;
  • Швеция – Король Карл XVI Густав;
  • Норвегия – Король Харальд V.

Интересно, что многие страны, в частности Канада, Австралия и Новая Зеландия, формально признают британского монарха как своего короля.

Король Великобритании Чарльз III Король Великобритании Чарльз III
Чарльз III, король Великобритании / NZ Herald

Короли, султаны и императоры в других странах

  • Япония – Император Нарухито;
  • Таиланд – Король Маха Вачиралонгкорн;
  • Малайзия – Король Ибрагим Искандар;
  • Бруней – Султан Хассанал Болкиах;
  • Саудовская Аравия – Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд;
  • Иордания – Король Абдалла II;
  • Марокко – Король Мухаммед VI;
  • Бахрейн – Король Хамад ибн Иса Аль Халифа;
  • Оман – Султан Хайсам бин Тарик;
  • Эсватини (Свазиленд) – Король Мсвати III;
  • Тонга – Король Тупоу VI.