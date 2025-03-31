Также огонь уничтожил 48 тысяч гектаров лесов, что эквивалентно примерно 80% площади Сеула – столицы Южной Кореи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Кого подозревают в причинении катастрофического пожара

Правоохранители считают виновным в пожаре 56-летнего мужчину. Установлено, что утром 22 марта он выполнял обряд родства предков на семейной могиле на холме в округе Уисеонг.

По данным правоохранителей, в результате обряда около 11:25 вспыхнул пожар, который быстро распространился на близлежащие Андонг, Чонсон, Йоньян и Йонгдеок из-за порывистого ветра и сухих условий.

Подозреваемый пока отрицает обвинения.

Пожар в Южной Корее: смотрите видео

Отметим, что разрушительный пожар в Южной Корее начался 22 марта и длился почти неделю. Было разрушено более 3 000 домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 000 сельскохозяйственных объектов.

К сожалению, 30 человек погибли, еще 45 получили ранения. Также во время тушения пожара разбился вертолет одной из экстренных служб.

Огонь удалось локализовать лишь в воскресенье, 30 марта.