Он был построен во времена династии Силла, которая правила до 935 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News.Az.

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Огонь уничтожил тысячи гектаров земли

Монахам храма удалось спасти от огня несколько уникальных святых реликвий.

Пожар уничтожил буддистский храм в Южной Корее: смотрите видео

Аварийные службы продолжают ликвидировать пожары. В регионе объявлен режим национального бедствия.

Южную Корею охватили лесные пожары: смотрите видео

Сообщается, что возгорание началось 21 марта в округе Санчхон, что в 250 километрах к юго-востоку от Сеула. Огонь быстро распространился на несколько районов из-за сильного ветра.

Лесные пожары в Южной Корее: смотрите видео

В целом пожары уже уничтожили около 4 650 гектаров территории. Также известно о 4 погибших и 6 пострадавших.

390 человек остались без крова.

Правительство выделит денежную помощь эвакуированным и пострадавшим.