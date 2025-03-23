Він був збудований за часів династії Сілла, яка правила до 935 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на News.Az.

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Вогонь знищив тисячі гектарів землі

Монахам храму вдалося врятувати від вогню декілька унікальних святих реліквій.

Пожежа знищила буддистський храм у Південній Кореї: дивіться відео

Аварійні служби продовжують ліквідовувати пожежі. У регіоні оголошено режим національного лиха.

Південну Корею охопили лісові пожежі: дивіться відео

Повідомляється, що загоряння почалося 21 березня в окрузі Санчхон, що за 250 кілометрів на південний схід від Сеула. Вогонь швидко поширився на кілька районів через сильний вітер.

Лісові пожежі у Південній Кореї: дивіться відео

Загалом пожежі вже знищили близько 4 650 гектарів території. Також відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих.

390 осіб залишилися без домівок.

Уряд виділить грошову допомогу евакуйованим та постраждалим.