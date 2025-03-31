Також вогонь знищив 48 тисяч гектарів лісів, що еквівалентно приблизно 80% площі Сеула – столиці Південної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap.

Дивіться також Нові суворі правила для туристів на Балі: що вигадали цього разу і скільки доведеться платити

Кого підозрюють в спричиненні катастрофічної пожежі

Правоохоронці вважають винуватим у пожежі 56-річного чоловіка. Встановлено, що зранку 22 березня він виконував обряд споріднення предків на сімейній могилі на пагорбі в окрузі Уісеонг.

За даними правоохоронців, внаслідок обряду близько 11:25 спалахнула пожежа, яка швидко поширилась на прилеглі Андонг, Чонсон, Йон'ян і Йонгдеок через поривчастий вітер та сухі умови.

Підозрюваний наразі заперечує звинувачення.

Пожежа в Південній Кореї: дивіться відео

Зазначимо, що руйнівна пожежа в Південній Кореї почалась 22 березня і тривала майже тиждень. Було зруйновано понад 3 000 будинків, 30 об'єктів культурної спадщини та близько 2 000 сільськогосподарських об'єктів.

На жаль, 30 людей загинули, ще 45 зазнали поранень. Також під час гасіння пожежі розбився гелікоптер однієї з екстрених служб.

Вогонь вдалося локалізувати лиш у неділю, 30 березня.