Також влада провінції запровадить туристичний податок. Про це пише 24 Канал з посиланням на WeLoveBali.

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На Балі посилюють правила для туристів

Нові правила, спрямовані на просування відповідального туризму, вимагають, щоб кожного відвідувача Балі супроводжував ліцензований місцевий гід. Очікується, що ці гіди, обізнані з екологією, традиціями та культурною історією острова, допоможуть зменшити випадки неналежної поведінки серед туристів.

Прагнучи підвищити безпеку дорожнього руху, влада Балі оголосила і про посилення правил для іноземних водіїв. Відтепер туристи повинні мати дійсне міжнародне або індонезійське водійське посвідчення.

Крім того, водії повинні дотримуватися дрес-коду, який забороняє носити надто відвертий одяг, і зобов'язані носити шоломи під час керування мотоциклами.

Правила водіння мотоциклами на Балі / Фото Unsplash

Також влада планує приділяти більше уваги легальності розміщення туристів: їх закликають бронювати кімнати лише в ліцензованих готелях та інших об'єктах розміщення.

На Балі категорично забороняється входити до святилищ храмів під час релігійної церемонії або молитви, якщо відвідувач сам не планує в ній брати участь. Лазіння священними деревами, осквернення святих місць або демонстрація неповажної поведінки поблизу храмів також заборонені,

– наголошується в заяві.

Забороняється смітити, поганословити у громадських місцях, брати участь у несанкціонованій підприємницькій діяльності чи працювати без належних віз, чи дозволів.

Буде і податок

Уряд оголосив і про запровадження обов'язкового туристичного збору у розмірі 150 000 рупій (приблизно 9 доларів), який потрібно буде сплатити після прибуття на острів.

Ця ініціатива покликана підтримати збереження навколишнього середовища та підтримку місцевої інфраструктури.

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