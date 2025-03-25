За останній рік найвища гора країни, яка традиційно слугувала місцем тихого паломництва, пережила сплеск іноземного туризму. Як наслідок, запровадили плату за сходження на гору в розмірі 4 000 єн (27 доларів), пише 24 Канал з посиланням на The Japan Times.

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Японія зробить підйом на гору Фудзі платним

Префектура Яманасі запровадила плату за вхід у розмірі 2 000 єн (14 доларів) на популярний туристичний маршрут Йошида, що веде до чинного вулкана Фудзі. Ця плата була запроваджена торік разом з можливістю для туристів робити додаткові пожертви.

Намагаючись розв'язати проблеми безпеки та зменшити шкоду, завдану навколишньому середовищу на знакових схилах гори Фудзі, чиновники також запровадили обмеження на щоденне відвідування та обов'язкове онлайн-бронювання для доступу до стежки.

Починаючи з цього альпіністського сезону, з липня по вересень, плата за проходження стежки Єсіда буде збільшена вдвічі порівняно з нинішнім тарифом. Крім того, вперше буде введено плату на трьох інших маршрутах, які раніше були безплатними.



На горі Фудзі стало занадто багато туристів / Фото Unsplash

Зауважимо, гора Фудзі, відома своєю засніженою вершиною, приваблює численних туристів протягом літнього сезону. Щороку шукачі пригод вирушають у нічні сходження її крутими скелястими схилами в надії побачити захопливий схід сонця з вершини.

До слова, раніше ми писали про те, що на Ібіці заблокували популярну туристичну локацію – теж через овертуризм.