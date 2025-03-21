Тим часом місцеві жителі висловлюють своє розчарування, вживають заходів для зриву туристичної діяльності та організовують протести проти впливу масового туризму на їхні громади. Таке трапилося й на Ібіці, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Жителі Ібіци заблокували популярну туристичну локацію

Мешканці висловлюють розчарування через постійні "дикі вечірки" на відомому оглядовому майданчику Ес-Ведра.

Мешканці Кала д'Орт де Сан Хосеп на острові Ібіца пообіцяли продовжити свої антитуристичні протести цього літа. Демонстранти збираються забарикадувати Es Vedra та його паркувальні зони бетонними блоками, а також чіткими попередженнями "Вхід заборонено" та "Приватна власність".

У такий спосіб городяни хочуть приборкати надмірний туризм і "дикі вечірки" в цьому районі.

Протягом літніх місяців південно-західне узбережжя Ібіци щодня бачить наплив сотень відпочивальників, які збираються на популярних оглядових майданчиках, щоб спостерігати захід сонця. Багато з цих відвідувачів користуються неофіційними стоянками на приватних територіях, щоб дістатися до цих мальовничих місць.



Жителі Ібіци заблокують оглядовий майданчик Ес-Ведра / Фото Casa Zita

Останніми роками влада повідомляє і про зростання незаконної комерційної діяльності в цьому районі, включаючи продаж мохіто та несанкціоновані вечірки, організовані діджеями.

Крім того, відсутність вільних місць для паркування в районі створює значні труднощі для туристів, які намагаються дістатися до популярного оглядового майданчика Ес-Ведра пішки.

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