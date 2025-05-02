С Великобританией, Францией и Германией соревнуется Италия, ведь существует чертеж велосипеда, который приписывают Леонардо да Винчи, который умер 2 мая 1519 года. Действительно ли среди его изобретений был велосипед – рассказывает 24 Канал.

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Изобретал ли Леонардо велосипед

Действительно существуют чертежи велосипеда, созданные в стиле Леонардо да Винчи. Их приписывают самому Леонардо или же его ученику Джакомо Капротти.

Интересно, что впервые этот чертеж обнаружили лишь в 1974 году во время реставрации одного из сборников чертежей Леонардо да Винчи "Кодекс Атлантикуса". Именно там заметили рисунок устройства, который напоминает современный велосипед. На этом рисунке двухколесный содержит раму, цепную передачу, сиденье и руль.

Однако в чертеже, как отмечают эксперты, использованы слишком простые линии как для стиля Леонардо. Более того, сам чертеж размещен отдельно – на обороте страницы текста, который не связан ни с велосипедом, ни с механикой.



Чертеж велосипеда в "Кодексе Атлантикуса" / Фото Музея да Винчи

Поэтому большинство историков согласились, что чертежи велосипеда Леонардо – фальшивка, которую могли создать во время одной из предыдущих реставраций сборника. Хотя есть немало людей, которые все же верят, что двухколесный изобрел именно да Винчи.