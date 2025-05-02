З Великою Британією, Францією та Німеччиною змагається Італія, адже існує креслення велосипеда, яке приписують Леонардо да Вінчі, який помер 2 травня 1519 року. Чи справді серед його винаходів був велосипед – розповідає 24 Канал.

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Чи винаходив Леонардо велосипед

Справді існують креслення велосипеда, створені в стилі Леонардо да Вінчі. Їх приписують самому Леонардо або ж його учневі Джакомо Капротті.

Цікаво, що вперше це креслення виявили лише у 1974 році під час реставрації однієї зі збірок креслень Леонардо да Вінчі "Кодекс Атлантікуса". Саме там помітили малюнок пристрою, який нагадує сучасний велосипед. На цьому малюнку двоколісний містить раму, ланцюгову передачу, сидіння й кермо.

Однак у кресленні, як зазначають експерти, використані занадто прості лінії як для стилю Леонардо. Ба більше, саме креслення розміщене окремо – на звороті сторінки тексту, який не пов'язаний ні з велосипедом, ні з механікою.



Креслення велосипеда у "Кодексі Атлантікуса" / Фото Музею да Вінчі

Тому більшість істориків погодилися, що креслення велосипеда Леонардо – фальшивка, яку могли створити під час однієї з попередніх реставрацій збірки. Хоча є чимало людей, які все ж вірять, що двоколісного винайшов саме да Вінчі.