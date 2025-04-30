Письменник за своє життя двічі бував в Україні і навіть одружився тут. Ці та інші маловідомі факти зібрав для вас 24 Канал.

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Був в Україні й одружився у Бердичеві

Якщо ви бували в Бердичеві, то знаєте історію кохання Оноре де Бальзака та польської графині Евеліни Ганської. Вони довгий час листувалися, зустрічалися у Швейцарії та Санкт-Петербурзі і письменник закохався у неї, але Евеліна була одружена.

Після смерті графа Ганського історія кохання Евеліни та Оноре продовжилася. Хоча одружилися вони тільки через 9 років, бо за законами Російської імперії дозвіл на одруження графині з іноземцем мав дати сам імператор.



Евеліна Ганська

У 1848 році письменник приїхав до України – був у Львові, Києві, та, звісно, Бердичеві, де повінчався з Евеліною у 1850 році.

Проте, на жаль, Оноре де Бальзак помер через 5 місяців після весілля.

Не міг жити без кави

Оноре де Бальзак обожнював каву і жити без неї не міг, проте часто письменник просто зловживав нею, що і стало причиною його передчасної смерті.

Іноді письменник міг випивати 20 або й 50 чашок місцної кави протягом дня.

Не був аристократом

Оноре народився у селянській родині й розумів світоустрій свого часу – без шляхетного походження досягти успіху складно.

Тому уже в дорослому віці письменник додав до свого прізвища частку "де", яка вказувала на нібито артистократичне походження. Сам письменник казав, що походив з давнього роду.



Оноре де Бальзак / Портрет

Мав цікаву фобію

Оноре де Бальзак мав проблеми зі здоров'ям – у нього була зайва вага, а надмірна любов до міцної кави погано впливала на серце.

Однак ще однією проблемою письменника були зуби, бо він дуже сильно боявся стоматологів.

Приховував себе під псевдонімами

Оноре де Бальзак намагався займатися власним бізнесом, однак натомість влип у борги. Тому кілька років йому доводилося писати під псевдонімами, аби приховати своє ім'я від кредиторів.

І по собі письменник залишив чимало боргів, які після його смерті сплачувала Евеліна Ганська, яка заміж більше не виходила, але була у відкритих стосунках з художником Жаном Жегу і пережила Оноре на 32 роки.