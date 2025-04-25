Михайло Коцюбинський попри всі труднощі намагався жити цікаве та насичене життя, хоча, мабуть, подекуди вийшло насиченіше, ніж він того сам прагнув. Цікаві факти про письменника зібрав 24 Канал.

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Захоплювався різними культурами

Найвідоміший твір Коцюбинського – "Тіні забутих предків", які повністю просякнуті звичаями, традиціями і віруваннями Гуцульщини, наповнені тамтешнім діалектом. Однак сам автор народився далеко від Гуцульщини – у Вінниці.

Однак гуцульська культура приваблювала його, то ж він присвятив багато часу вивченню світу Гуцульщини, аби якнайточніше зобразити його у "Тінях забутих предків". До речі, там описаний і обряд "грушки", до якого зараз зріз інтерес на тлі виходу пісні співачки Fiїnka.

Та цікавила Коцюбинського не тільки гуцульська культура. У його творчості є також італійські мотиви. Ба більше, він мав особливу любов до кримськотатарської культури – вивчав мову, звичаї та традиції і кілька років мешкав на півострові.

Працював фітосанітаром

У Криму письменник працював штатним фітосанітаром – доглядав за виноградниками у маєтках, працював з хворою лозою. Ця робота дозволяла йому отримати офіційне прикриття для подорожей, давала дохід і можливість спілкуватися з місцевими мешканцями, аби краще зрозуміти світ півострова.

Проте довго Коцюбинський мріяв про еміграцію. Він любив Україну, але вважав себе злиденним і зацькованим, то ж хотів виїхати в Італію або Францію, також часто говорив друзям про Єгипет. Однак все ж залишився в Україні.



Михайло Коцюбинський / Архівне фото

Любовний трикутник Коцюбинського

Михайло Коцюбинський був одружений з Вірою Дейшею. У подружжя було 4 дітей – двоє синів та дві доньки. Однак згодом у письменника спалахнуло кохання до Олександри Аплаксіної. Їхнє листування було емоційним, драматичним та навіть еротичним. "Я тремтів, коли ти брала мою руку", – так писав Михайло Коцюбинський в одному з листів. Загалом він написав їх понад 300.

Віра Дейша з анонімного листа дізналася про ці стосунки і попросила чоловіка поклястися, що він не покине сім'ю. То ж після цього Коцюбинський припинив спілкування з Аплаксіною.

Коцюбинський був ще тим ловеласом. Ще у 12 років він закохався у старшу на кілька років дівчину й аби вразити її, почав багато читати Тараса Шевченка і Марко Вовчок, однак так захопився, що і сам став письменником.

Ковпак від імперської влади

В останні роки життя до Коцюбинського все більше проявляла уваги імперська поліція – письменник був під ковпаком Російської імперії.

За свідченнями сучасників, перед смертю до Коцюбинського часто навідувалися невідомі люди. Письменник після таких відвідин змінився – мало розмовляв та навіть унікав зустрічей. Тому існують версії, що його раптова смерть у віці 48 років – не випадковість.

Діти, що зрадили Україну

Михайло Коцюбинський попри всі труднощі любив Україну та українців, обожнював вивчати регіональні звичаї та говори і досліджувати Україну у всій її красі. Та ця любов не передалася його дітям.

Найстарший син Юрій не просто став членом комуністичної партії, але й очолив армію окупаційної радянської України. Він неабияк доклався до окупації України радянським режимом. Проте у 1937 році його розстріляли.

Донька Оксана була шпигункою більшовиків у Центральній Раді. Однак раптово померла у 1920 році, а її чоловіка так само розстріляли у 1937.



Родина Коцюбинських / Архівне фото

Донька Ірина була дружиною НКВДиста, до партії вступила після смерті Сталіна. Працювала над збереженням спадщини батька і єдина, хто уникнув репресій з родини Коцюбинських. Також вона намагалася реабілітувати своїх братів.

Наймолодшим у родині був син Роман – більшовик та чекіст. Він намагався створити образ свого батька як партійного письменника-революціонера. Однак спершу його арештували за не надійність, а у 1937 році – розстріляли.