Сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о фильме The Kiss

В фильме "Поцелуй" (The Kiss) Мэй Ирвин из Канады сыграла вдову Джонс, а Джон С. Райс из США – Билли Байкса. Они воссоздали знаменитую сцену поцелуя из своего мюзикла "Вдова Джонс". Хотя актеры много раз целовались на сцене, увидеть подобное на большом экране было шоком для многих тогдашних зрителей.

Как выглядел первый поцелуй в истории кино: смотрите видео

Этот короткий черно-белый фильм был снят Уильямом Гайзом для Edison Studios, принадлежащей изобретателю Томасу Эдисону, на их студии Black Maria в Вест-Ориндже, штат Нью-Джерси, США.

В описании фильма в каталоге Edison указано: "Они готовятся поцеловаться, начинают целоваться и целуются, целуются и целуются так, что каждый раз дома сносит крышу".

Почему фильм The Kiss многих возмутил

Сегодня фильм "Поцелуй" приветствуют за его культурное значение. В 1999 году Библиотека Конгресса США включила его в Национальный реестр фильмов для сохранения.

Однако после премьеры фильм публично осудили как шокирующий и непристойный. Римско-католическая церковь призвала к цензуре и моральной реформе, ведь поцелуи на публике все еще считались табу в викторианскую эпоху.

Зрелище длительного выпаса на губах друг друга было довольно отвратительным в натуральную величину на сцене, но увеличенное до гигантских размеров и повторенное трижды, это абсолютно отвратительно,

– заявил один из критиков того времени.

Сразу после выхода фильм "Поцелуй" вызвал волну возмущения / Скриншот с видео

Поговаривают, что многие газетные редакционные статьи того времени призывали полицию к действиям в местах показа фильма. Однако все эти споры не повредили карьере Гайза.