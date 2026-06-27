Злісна помста пішла не за планом: ось як насправді з'явились чипси, які ми так любимо

Складно повірити, але один з найпопулярніших снеків у світі міг ніколи не з'явитися, якби одного дня в ресторані не посварилися кухар і відвідувач.

Історія створення картопляних чипсів більше нагадує сюжет комедії, ніж реальний факт: трохи злості, дрібка помсти й багато гарячої олії, пише Smithsonian magazine.

Зверніть увагу На вигляд дивно, але працює: блогерка показала, як правильно їсти ріжок з Маку

Як насправді з'явились чипси?

Усе сталося влітку 1853 року в американському містечку Саратога-Спрінгс. У ресторані престижного готелю Moon's Lake House працював шеф-кухар Джордж Крам, який славився не лише кулінарним талантом, а й непростим характером.

Того дня один із гостей замовив картоплю фрі, але майже одразу повернув її на кухню. Страва, мовляв, була нарізана занадто товсто та недостатньо хрустка.

За найпопулярнішою версією, вибагливим клієнтом був мільйонер Корнелій Вандербільт.

Крам вирішив не сперечатися – він просто задумав маленьку кулінарну помсту. Він нарізав картоплю настільки тонко, що її шматочки майже просвічувалися, обсмажив до максимальної хрусткості та рясно посипав сіллю.

Ідея була проста: гість не зможе навіть нормально взяти таку картоплю виделкою й точно залишиться незадоволеним. Але план провалився. Замість скандалу відвідувач попросив ще одну порцію.

Більше того новинку почали замовляти й інші гості ресторану. Так на світ, за легендою, з'явилися знамениті Saratoga Chips – тонкі хрусткі скибочки картоплі, які згодом підкорили спочатку Америку, а потім і весь світ.

Які на вигляд сучасні Saratoga Chips / originalsaratogachips.com

Щоправда, історики досі сперечаються, чи все було саме так. У британських кулінарних книгах можна знайти схожі рецепти ще на початку XIX століття.

Та навіть якщо ця історія лише красива легенда, вона давно стала частиною гастрономічної культури. Сьогодні світовий ринок чипсів оцінюють у десятки мільярдів доларів, а сам продукт продається практично в кожному супермаркеті планети.

І хто знає, можливо, наступного разу, відкриваючи пачку улюблених чипсів, варто згадати, що все могло початися зі звичайної кухонної образи та невдалого бажання "насолити" одному надто прискіпливому гостю.