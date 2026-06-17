Фуд-блогерка @yummy.lera показала оригінальний спосіб поєднання морозива в ріжку з МакДональдза та лісової ягоди з ринку.
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Як приготувати цікавий десерт?
У ролику Валерія придбала на ринку лісову суницю, після чого використала саме ріжок з морозивом із МакДональдза як основу для нового десерту – обкатуючи ним свіжі ягоди.
Такий формат подачі одразу зацікавив користувачів, адже поєднання хрусткого ріжка та ніжної суниці створює контраст текстур і смаків, який виглядає максимально "інстаграмно" та апетитно на відео.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Як повторити десерт: дивіться відео
Думки підписників розділились
Відео зібрало активне обговорення в коментарях. Частина користувачів звернула увагу на гігієнічний аспект і запитала, чи була суниця помита.
У відповідь авторка іронічно зауважила: "Хтось миє суницю?", що лише підсилило дискусію.
Частина аудиторії цікавилася, де можна придбати суницю – блогерка відповіла, що купувала її на одеському ринку "Привоз" приблизно за 250 гривень за півлітрову баночку. На що деякі користувачі відповіли, що вже планують поїздку до Одеси.
До речі, морозиво у вафельному ріжку з МакДональдза вам обійдеться у 62 гривні, згідно з цінами в офіційному додатку станом на червень 2026 року.
Обговорення під постом Валерії / скриншоти
Попри простий формат відео, воно стало прикладом того, як звичайні сезонні продукти та невеликі гастрономічні експерименти можуть викликати жваву реакцію аудиторії в соцмережах – від жартів до обговорень побутових звичок.