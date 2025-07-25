Для чого винайшли еспресо та чому воно не втрачає популярності: у мережі припустили, чому так

Еспресо – міцний кавовий напій, який часто допомагає прокинутись. Він з'явився у Італії та мав специфічну мету.

Власники заводів хотіли зменшити кількість часу, який робітники витрачали на те, щоб випити кави. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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Чому еспресо популярне зараз?

За словами авторки відео, потрібна була кава, яку можна було швидко зробити і так само швидко випити. Крім цього, одне із значення слова "еспресо" – швидко.

Для того, аби досягти цієї мети у 1906 році створили кавову машину, яка робила еспресо.

Сучасній економіці невигідно, щоб люд спали, бо коли людина спить, вона не виробляє товари та послуги і не споживає товари та послуги. Для економіки вона не існує,

– пояснила авторка відео.

Коли з'явилось еспресо: дивіться відео

Також авторка пояснює, що у нас є певна романтизація безсоння. Вона пояснила, що сама довгий час не звертала уваги на свій режим сну і тому зараз намагається його відновити.

До слова, бариста Каспар Кінг радить додавати до кави сіль, щоб нейтралізувати гіркоту та пом'якшити смак напою. Кінг зазначив, що флет вайт та охолоджений капучино набувають популярності, проте їх приготування вимагає вміння для збереження правильного смаку.