Владельцы заводов хотели уменьшить количество времени, которое рабочие тратили на то, чтобы выпить кофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Почему эспрессо популярно сейчас?

По словам автора видео, нужен был кофе, который можно было быстро сделать и так же быстро выпить. Кроме этого, одно из значений слова "эспрессо" – быстро.

Для того, чтобы достичь этой цели в 1906 году создали кофейную машину, которая делала эспрессо.

Современной экономике невыгодно, чтобы люди спали, потому что когда человек спит, он не производит товары и услуги и не потребляет товары и услуги. Для экономики он не существует,

– объяснила автор видео.

Когда появилось эспрессо: смотрите видео

@olesya_on А сколько часов спите вы? P.S.: Промокод на 10% скидку на сайте Perla Helsa MISSPRESIDENT ♬ original sound - Olesia

Также автор объясняет, что у нас есть определенная романтизация бессонницы. Она объяснила, что сама долгое время не обращала внимания на свой режим сна и поэтому сейчас пытается его восстановить.

К слову, бариста Каспар Кинг советует добавлять в кофе соль, чтобы нейтрализовать горечь и смягчить вкус напитка. Кинг отметил, что флет вайт и охлажденный капучино приобретают популярность, однако их приготовления требует умения для сохранения правильного вкуса.