Люди з однією відмінною рисою характеру матимуть більше шансів на успіх в еру ШІ

Існує чимало рис, які характеризують успішних людей. Однак є одна відмінна риса, з якою люди мають більше шансів на успіх, ніж більшість.

Співзасновник і гендиректор глобальної компанії з аналізу даних Morning Consult Майкл Рамле каже, що ця риса – інтелектуальна допитливість, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Яка риса характеру збільшує шанси на успіх

"Це спільна риса, незалежно від того, чи це хтось із моїх співзасновників, чи хтось, хто прийшов сюди щойно зі школи", – каже Рамле.

Допитливість, ймовірно, важлива для індустрії аналізу даних, але вона стане більш важливою майже для всіх інших видів роботи в міру зростання індустрії штучного інтелекту.

Ви думаєте про підказки в чаті (ШІ – 24 Канал)... І (люди – 24 Канал) все одно мають поставити запитання. Тож я думаю, що інтелектуальна допитливість стане відмінною рисою не лише для нас у Morning Consult, а й для всіх інших,

– каже Рамле.

Багато керівників компаній та впливових бізнесменів пояснюють свій успіх інтелектуальною допитливістю. Мільярдер, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, наприклад, каже, що це єдина риса, яка відрізняє його від більшості людей.

Гейтс відомий своєю звичкою до читання і каже, що шкодує про те, що кинув Гарвардський університет лише через те, що любив інтенсивно вивчати найрізноманітніші предмети.

Гендиректор Amazon Енді Джассі має схожі думки. За його словами, з кожною зміною професії він дізнавався більше про себе та свою роботу.