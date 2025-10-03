Школа – це незабутні спогади на все життя. А популярні перли вчителів просто неможливо забути навіть крізь роки!

Вже незабаром День вчителя, а отже, саме час пригадати крилаті фрази педагогів, які залишаються з нами на все життя. 24 Канал пропонує поринути у кумедну ностальгію та пригадати вислови, які користувачі зібрали у Threads __maria.dmitrivna__.

Цікаво Очі – по 5 копійок: епічна реакція британця, який вперше в житті скуштував деруни

Вічні фрази вчителів

"А голову ти вдома не забув?"

Так, забути зошит, книжку або пенал – це було щось поза межами розуміння вчителів. І їхнє здивування чи не в усіх випадках виражалося саме цими словами.

"Вийди і зайди нормально"

У кожного вчителя був свій ритуал поведінки учня у випадку запізнення. Зазвичай потрібно було постукати, винувато попросити вибачення, і лише після згоди піти за своє місце.

У декого в спогадах ціла колекція / Скриншот

"Розкажи всім, ми теж посміємося"

Стандартна реакція на перешіптування з друзями. Цікаво, хтось колись таки розповів для всіх?

"Дзвінок для вчителя"

Не встиг зірватися з місця – а вже розчарування.

"Я – остання буква в алфавіті"

Так гартувався командний дух. Це ж саме для цього було сказано, правда?

"Я вийду, але двері відчинені, я все чую!"

"Радіо Трек" нагадує – Big brother is watching you! Цікаво, чи планував Орвелл такий концепт?

"Витягаємо подвійні листочки"

Завдяки цій фразі ми дізналися, що таке "кров захолола у жилах".

"Хто до дошки? Ліс рук!"

Теж пригадали однокласників, які неочікувано знаходили щось цікаве на парті або на стінах?

"Оцінку теж на двох поділите"

Взаємопідтримка не завжди винагороджувалася.

"Двійку поки ставлю олівцем"

Добре серце – це те, за що ми любимо педагогів. Адже кожен має право виправити свої помилки.

Ще один шкільний спогад