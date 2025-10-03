Укр Рус
Тренди Історія дня "Ліс рук", "Розкажи, щоб усі посміялися": які фрази вчителів ми ніколи не забудемо
3 жовтня, 18:09
2

"Ліс рук", "Розкажи, щоб усі посміялися": які фрази вчителів ми ніколи не забудемо

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Популярні фрази вчителів, які залишаються в пам'яті учнів: "А голову ти вдома не забув?" та "Дзвінок для вчителя".
  • Ці фрази викликають ностальгію та сміх, залишаючи незабутні спогади про шкільні дні та відносини з учителями.

Школа – це незабутні спогади на все життя. А популярні перли вчителів просто неможливо забути навіть крізь роки!

Вже незабаром День вчителя, а отже, саме час пригадати крилаті фрази педагогів, які залишаються з нами на все життя. 24 Канал пропонує поринути у кумедну ностальгію та пригадати вислови, які користувачі зібрали у Threads __maria.dmitrivna__.

Вічні фрази вчителів

  • "А голову ти вдома не забув?"

Так, забути зошит, книжку або пенал – це було щось поза межами розуміння вчителів. І їхнє здивування чи не в усіх випадках виражалося саме цими словами. 

  • "Вийди і зайди нормально"

У кожного вчителя був свій ритуал поведінки учня у випадку запізнення. Зазвичай потрібно було постукати, винувато попросити вибачення, і лише після згоди піти за своє місце. 

У декого в спогадах ціла колекція / Скриншот 

  • "Розкажи всім, ми теж посміємося"

Стандартна реакція на перешіптування з друзями. Цікаво, хтось колись таки розповів для всіх? 

  • "Дзвінок для вчителя"

Не встиг зірватися з місця – а вже розчарування. 

  • "Я – остання буква в алфавіті"

Так гартувався командний дух. Це ж саме для цього було сказано, правда? 

  • "Я вийду, але двері відчинені, я все чую!"

"Радіо Трек" нагадує – Big brother is watching you! Цікаво, чи планував Орвелл такий концепт? 

  • "Витягаємо подвійні листочки"

Завдяки цій фразі ми дізналися, що таке "кров захолола у жилах".

  • "Хто до дошки? Ліс рук!"

Теж пригадали однокласників, які неочікувано знаходили щось цікаве на парті або на стінах?

  • "Оцінку теж на двох поділите"

Взаємопідтримка не завжди винагороджувалася. 

  • "Двійку поки ставлю олівцем"

Добре серце – це те, за що ми любимо педагогів. Адже кожен має право виправити свої помилки. 

