Вже незабаром День вчителя, а отже, саме час пригадати крилаті фрази педагогів, які залишаються з нами на все життя. 24 Канал пропонує поринути у кумедну ностальгію та пригадати вислови, які користувачі зібрали у Threads __maria.dmitrivna__.
Вічні фрази вчителів
- "А голову ти вдома не забув?"
Так, забути зошит, книжку або пенал – це було щось поза межами розуміння вчителів. І їхнє здивування чи не в усіх випадках виражалося саме цими словами.
- "Вийди і зайди нормально"
У кожного вчителя був свій ритуал поведінки учня у випадку запізнення. Зазвичай потрібно було постукати, винувато попросити вибачення, і лише після згоди піти за своє місце.
У декого в спогадах ціла колекція / Скриншот
- "Розкажи всім, ми теж посміємося"
Стандартна реакція на перешіптування з друзями. Цікаво, хтось колись таки розповів для всіх?
- "Дзвінок для вчителя"
Не встиг зірватися з місця – а вже розчарування.
- "Я – остання буква в алфавіті"
Так гартувався командний дух. Це ж саме для цього було сказано, правда?
- "Я вийду, але двері відчинені, я все чую!"
"Радіо Трек" нагадує – Big brother is watching you! Цікаво, чи планував Орвелл такий концепт?
- "Витягаємо подвійні листочки"
Завдяки цій фразі ми дізналися, що таке "кров захолола у жилах".
- "Хто до дошки? Ліс рук!"
Теж пригадали однокласників, які неочікувано знаходили щось цікаве на парті або на стінах?
- "Оцінку теж на двох поділите"
Взаємопідтримка не завжди винагороджувалася.
- "Двійку поки ставлю олівцем"
Добре серце – це те, за що ми любимо педагогів. Адже кожен має право виправити свої помилки.
