Під загрозою навіть програмісти: які професії можуть зникнути до 2045 року через ШІ

Штучний інтелект може серйозно змінити ринок праці в найближчі 20 років. За даними звіту Pew Research Center, у деяких сферах ШІ призведе до значного скорочення робочих місць.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Як ШІ може змінити ринок праці впродовж 20 років

Більшість експертів налаштовані позитивно щодо впливу штучного інтелекту на економіку та якість робочих місць, однак визнають, що деякі професії можуть постраждати.

Згідно з прогнозами, упродовж наступних 20 років найбільшого ризику через автоматизацію зазнають касири (так вважають 73% експертів), водії вантажівок (62%), журналісти (60%), працівники фабрик (60%) та навіть інженери-програмісти (50%).

ШІ може значно змінити ринок праці найближчим часом / Фото Unsplash

У звіті також підкреслюється, що суспільство дедалі більше непокоїть перспектива втрати роботи через ШІ. Попри певні розбіжності в оцінках, експерти та громадськість сходяться в окремих аспектах щодо впливу штучного інтелекту.

Зокрема, очікується, що ШІ найбільше сприятиме розвитку галузі охорони здоров’я.

ШІ сприятиме розвитку галузі охорони здоров'я / Фото Pexels

Водночас опитування свідчать про скептицизм щодо того, що ШІ зможе позитивно вплинути на точність новин або об’єктивність висвітлення виборів.

Цікаво, що жінки, як правило, більш скептично ставляться до штучного інтелекту, ніж чоловіки. Найбільш виражено гендерний розрив у цьому питанні спостерігається серед експертів, які працюють із цією технологією.