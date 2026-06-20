Чому в літаках часто немає 13 ряду: причина пов'язана із забобонами

Нерідко після 12 ряду у літаку нумерація одразу продовжується з 14 ряду. Втім це не помилка та не особливість конструкції літака, адже чимало авіаліній свідомо пропускають 13 ряд.

Куди зникає 13 ряд у літаках і до чого тут забобони, розповідає @usyk79 у TikTok.

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Люди частіше відмовляються від місць на 13 ряду

Авторка відео пояснює, що авіакомпанії, такі як Air France, Ryanair прибрали цей ряд не тому, що є забобонними, а тому, що пасажири часто відмовляються купувати квитки саме на ряд 13.

Щоб не втрачати мільйони доларів на порожніх кріслах, нумерацію у літаках просто змінили,

– каже дівчина.

Зокрема це підтверджують і на Avio Space, де додають, що деякі авіакомпанії повністю пропускають 13 ряд зі схем розміщення місць у своїх літаках, а нумерація місць переходить безпосередньо з 12 ряду на 14 ряд. І така практика є прямою комерційною відповіддю на трискайдекафобію.

Що таке трискайдекафобію: це клінічний термін, що означає страх перед числом 13, який вперше з'явився в американському журналі з психології в 1911 році та продовжує впливати на поведінку пасажирів донині.

Крім того, таке явище поширюється і за межі числа 13. Наприклад, авіакомпанії, що працюють на ринках Східної Азії, часто видаляють 4 ряд, аби уникнути фонетичної близькості числа до слова, що означає смерть мандаринською та кантонською мовами.

А от перевізники, що обслуговують італійських та бразильських пасажирів, часто опускають 17 ряд. Бо ж римську цифру (XVII) можна переставити так, що вийде VIXI, а це латинська фраза, що має конотації остаточності.