Кава, яку обожнював Шевченко: що це за напій та чи існує він до сьогодні
- Тарас Шевченко надавав перевагу каві по-віденськи та чаю з ромом.
- Він мав почуття до польки Ядвіги Гусиковської, яка надихнула його вивчити польську мову.
Відомі українські діячі також мали свої гастрономічні вподобання. Наприклад, Тарас Шевченко також віддавав перевагу конкретному напою.
Український поет, письменник та художник Тарас Шевченко любив пити каву по-віденськи. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер ТРК "Перший західний".
Дивіться також Діаманти, сапфіри й не тільки: які прикраси викрали із Лувру та як вони виглядають
Що відомо про вподобання Шевченка?
Тарас Шевченко відомий український поет, письменник, художник та громадський діяч. Його біографія дуже цікава, однак по-справжньому непересічна. Він був кріпаком, однак після викупу став справжнім аристократом.
Шевченко був непересічною особистістю / Фото Вікіпедії
Серед напоїв він надавав перевагу каві із вершками, тобто "по-віденськи". Він почав її вживати під час навчання в Академії мистецтв, щоб підтримувати тонус.
Крім цього, вказують, що він любив пити чай з ромом. Його він особливо цінував під час заслання, а вживати цей напій продовжував до кінця життя.
Кого кохав Шевченко?
Одна з найменш відомих сторінок біографії Шевченка – його почуття до польки Ядвіги Гусиковської. Вони познайомилися у польському місті Вільно, коли поет ще перебував у кріпацтві. Ядвіга, яка була затятою патріоткою. Саме вона надихнула Шевченка вивчити польську мову.
Деякі літературознавці подейкують, що Шевченко навіть міг залишитися з нею, але їхні погляди на боротьбу за свободу розійшлися, адже Кобзар не хотів ставати учасником польської революції, мовиться у відео користувачки @litera.zno.
Яким був Тарас Шевченко?
- Тарас Шевченко був проти будь-яких обмежень – як і у власному житті, так і у творчості. Він не боявся експериментів та творив те, що багато людей і в наш час вважають "занадто відвертим".
- Однак Тарас Григорович як художник обожнював зображати усю красу людського тіла, тому серед його доробку можна знайти чимало оголених натур – як чоловічих, так і жіночих.
- І, звісно, не можна не згадати автопортрет Шевченка, який у Російській імперії та в СРСР був під цензурою, адже такий Шевченко повністю виходив за рамки "бідного кріпака, який все життя страждав". І мова йде про оголений автопортрет художника, який цілком можна назвати першим "нюдсом" в Україні.