Известные украинские деятели также имели свои гастрономические предпочтения. Например, Тарас Шевченко также отдавал предпочтение конкретному напитку.

Украинский поэт, писатель и художник Тарас Шевченко любил пить кофе по-венски. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир ТРК "Первый западный".

Смотрите также Бриллианты, сапфиры и не только: какие украшения похитили из Лувра и как они выглядят

Что известно о предпочтениях Шевченко?

Тарас Шевченко известный украинский поэт, писатель, художник и общественный деятель. Его биография очень интересная, однако по-настоящему незаурядная. Он был крепостным, однако после выкупа стал настоящим аристократом.



Шевченко был незаурядной личностью / Фото Википедии

Среди напитков он предпочитал кофе со сливками, то есть "по-венски". Он начал его употреблять во время учебы в Академии художеств, чтобы поддерживать тонус.

Кроме этого, указывают, что он любил пить чай с ромом. Его он особенно ценил во время ссылки, а употреблять этот напиток продолжал до конца жизни.

Кого любил Шевченко?

Одна из наименее известных страниц биографии Шевченко – его чувства к польке Ядвиге Гусиковской. Они познакомились в польском городе Вильно, когда поэт еще находился в крепостном праве. Ядвига, которая была ярой патриоткой. Именно она вдохновила Шевченко выучить польский язык.

Некоторые литературоведы говорят, что Шевченко даже мог остаться с ней, но их взгляды на борьбу за свободу разошлись, ведь Кобзарь не хотел становиться участником польской революции, говорится в видео пользователя @litera.zno.

Каким был Тарас Шевченко?