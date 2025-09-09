Кава – один із найпопулярніших напоїв у світі. Українські баристи не відстають від трендів та діляться досвідом.

Баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило у коментарі для 24 Каналу розповіли, чи змінились вподобання українців у каві.

Дивіться також Як місто Рівне отримало свою назву та з чим насправді вона пов'язана

Що замовляють найчастіше?

Баристи розповіли, що з холодних напоїв зараз найчастіше замовляють оранж, еспресо тонік, айс лате. А з гарячих те, що зараз найчастіше обирають у кав’ярнях – це капучино, лате, фільтр. Також – дабл капучино.

Водночас початок повномасштабної війни ніяк не вплинув на смаки українців у каві.

Українці часто обирають кокосове молоко до кави. За словами барист, зараз воно найпопулярніше, однак часто обирають також бананове молоко.



Баристи розповіли про популярні напої / Фото Pexels

Що найдивніше замовляли люди?

Не обійшлось також і без дивних замовлень. Таких було вдосталь та дуже різних. Зокрема, було замовлення – подати воду з молоком: половина того, половина іншого і додати кориці.

Також замовляли капучино на 4 еспресо, еспресо з какао, а ще – матча-шот і 2 шоти еспресо,

– зазначили баристи.

Чи потрібно додавати дрібку солі до еспресо?

Можна часто зустріти думку про те, що для покращення смаку еспресо варто додати до напою дрібку солі. Однак такий експеримент може зіпсувати смак напою.

За їх словами, сіль лише перевантажить еспресо і зробить смак надто інтенсивним.

