Про це в коментарі 24 Каналу розповіли бариста кавової мережі My Kava Софія та Данило.
Чи покращить дрібка солі смак еспресо?
Останнім часом у мережі активно поширюють пораду додавати дрібку солі до еспресо, аби нібито пом’якшити його смак. Втім, бариста радять не поспішати з експериментами.
Еспресо і так досить різкий напій для людських рецепторів, а солоність – це один із відтінків напою, якого ми намагаємося уникнути при приготуванні,
– пояснює бариста.
Еспресо / Фото Unsplash
За їх словами, сіль лише перевантажить еспресо і зробить смак надто інтенсивним.
До слова, бариста також назвали найпоширенішу помилку при приготуванні кави вдома. Вони розповіли, що є кілька важливих факторів, які можуть вплинути на смак напою.