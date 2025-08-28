Наприклад, буває складно обирати молоко, яке зробить смак особливим. Баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило розповіли у коментарі 24 Каналу, як не помилитись із вибором.

Як обрати молоко до кави?

Баристи одностайні: слід обирати молоко, яке не матиме хімозного присмаку. Водночас жирність молока повинна бути не менше 2,5%.

Крім цього, варто звернути увагу на склад молока, а саме: білки, жири, вуглеводи.

Білки відповідають за формування піни та її стабільну структуру, оптимальна кількість 2,8 – 3 г на 100 грамів продукту.



Молоко дуже важливе у каві / Фото Pexels

Жири, їх оптимальна кількість для кавового напою 2,5 – 3,5 г, в першу чергу вони впливають на смак: чим жирніше молоко, тим воно солодше. Так само жири відповідають за розшарування піни, чим жирніше молоко, тим довше проходить процес розшарування і працювати з ним просто простіше і зручніше.

Вуглеводи, 3-5 г – це оптимальна кількість, чим більше, тим солодше молоко. Всі ці нюанси впливатимуть на смак напою, який вийде на виході. Звісно, рецептуру потрібно буде довести до ідеалу, відповідно до власних смаків.

