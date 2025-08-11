І це доволі звичайні для нас продукти, які в українській кулінарній традиції не вживати. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря ресторану "Сто років тому вперед" Іллю Кунтого.

Цікаво Всього два інгредієнти змінять все: як приготувати неймовірний омлет

Які делікатеси викидають українці?

Найпершим продуктом, який не вживають українці, але він є доволі популярним у Європі – це портулак, який зазвичай росте біля дороги і його вважають бур'яном. Проте маринований портулак буде чудовим доповненням до салату або корисного сніданку.



Портулак – це не бур'ян / Фото Pexels

Ще один неочевидний делікатес – бадилля буряка. Звісно, його зараз можна зустріти у міксах салатів у супермаркетах, проте повноцінно в Україні вживати його не заведено. Проте бадилля буряка може стати доповненням салату, борщу чи іншого супу.



Листя буряка часто стають відходами / Фото Pexels

Також кулінарним делікатесом є цвітіння огірків, кабачків, цукіні тощо. Їх можна фарширувати та запікати.