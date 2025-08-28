І вони доволі неочевидні, проте важливі. Більше про це у коментарі 24 Каналу розповіли баристи кавової мережі My Kava Софія та Данило.

Яку помилку ви допускаєте, готуючи каву вдома?

Софія та Данило кажуть, що найпоширенішою помилкою у приготуванні кави вдома є неправильне співвідношення кави та води.

Окрім цього, – відсутність чіткого рецепту та правильних пропорцій, що відповідають конкретному устаткуванню. Неправильно підібрані обсмажування /помел кави,

– додають баристи.

Щодо води, Софія та Данило зауважують, що вода з-під крану не лише впливає на смак напою, але й шкодить обладнанню, тому у приготуванні кави вони не використовують її узагалі.



Для приготування кави вдома не варто використовувати воду з-під крану / Фото Pexels

Якщо врахувати вищезгадані моменти, то якість приготованої вдома кави стане набагато кращою, але приготувати який же напій, як у кав'ярні – складно.

На мою думку, таку ж каву, як в кав'ярні, можна приготувати тільки використовуючи дріп-каву або за методом V-60. Чи використовуючи френч-прес. Бо насправді, не маючи еспресо-машини та кавомолки, що відповідає машині, – фактично ніяк,

– кажуть баристи.

Водночас баристи зазначають, що найбільше на якість та смак кави впливає обсмажування і помел кавових зерен.