Чого не зможе навчитись штучний інтелект: які людські якості йому недоступні

Штучний інтелект розвивається дуже стрімко та набуває неабияких обертів. Водночас далеко не всі людські вміння він зміг перейняти.

Як показує дослідження Pew, більшість американських фахівців більше побоюються впливу ШІ на ринок праці, ніж сподіваються на його переваги. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Чого не може навчитись штучний інтелект

Технологія, як і будь-яка інша – від ядерної фізики до космічних досліджень – не має власної моралі. Те, чи стане вона інструментом прогресу, чи загрози, залежить лише від того, як її використовуватиме людство.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму (WEF), більшість роботодавців прагнуть наймати спеціалістів із навичками роботи з ШІ. Водночас 40% компаній прогнозують скорочення персоналу через автоматизацію. Очікується, що протягом найближчих п'яти років може зникнути близько 90 мільйонів робочих місць у всьому світі.

Те, чи стане штучний інтелект союзником або загрозою, вирішуємо ми самі. Головне – зберегти людську перевагу у прийнятті рішень, контролювати розвиток технологій і приділяти увагу тим навичкам, які роблять нас унікальними.

Критичне мислення – ключ до майбутнього

Один учитель ставив перед собою не просто завдання передати учням знання, а навчити їх думати критично. Його мета полягала в тому, щоб вони не сприймали інформацію пасивно, а аналізували, ставили під сумнів і шукали правду.

Сьогодні ця навичка важливіша, ніж будь-коли. ШІ генерує тексти, зображення та відео з неймовірною швидкістю, але без логіки, доказів чи відповідальності. Всесвітній економічний форум вже назвав дезінформацію, створену ШІ, одним із найбільших глобальних ризиків найближчих років.

Більше того, дослідження Microsoft і Carnegie Mellon виявили, що довіра до ШІ може знижувати здатність людини критично мислити. Це означає, що в епоху штучного інтелекту ми маємо навчитися ще ретельніше аналізувати інформацію.

Етика та мораль – відповідальність людини

Штучний інтелект можна налаштувати відповідно до певних етичних норм, але це буде лише питанням алгоритмів. Він не є нейтральним – його рішення ґрунтуються на даних, які можуть містити упередження, несправедливість і помилки.

Вже сьогодні ми бачимо, як ШІ використовується у створенні діпфейків, шахрайських схем та маніпулятивного контенту. Але навіть системи з найкращими намірами можуть мати руйнівні наслідки. Єдиний спосіб запобігти цьому – зберігати людський контроль та оцінювати кожне рішення з точки зору моралі.

Емпатія – те, що відрізняє людину від машини

Штучний інтелект дедалі частіше бере участь у процесах найму, управління персоналом та прийняття рішень. Але автоматизація не завжди справедлива – вона може поглиблювати нерівність, коли одні люди отримують персоналізовану увагу, а інші стикаються лише з бездушними алгоритмами.

Чим більше процесів ми передаємо ШІ, тим більша загроза втрати людяності. Адже там, де раніше рішення ухвалювала людина, тепер усе частіше визначає холодний розрахунок програмного коду.

Як і будь-яка інша потужна технологія, штучний інтелект потребує контролю. Ми не повинні конкурувати з ним – ми повинні спрямовувати його розвиток. Тільки людина здатна визначати межі, за які технологія не повинна заходити, і гарантувати, що вона служить на благо, а не стає загрозою.