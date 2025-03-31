Українець познайомив з незвичним десертом свою дівчину з Австралії. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на блок Andri__ko.

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Реакція дівчини на "Пташине молоко"

Хлопець пригостив свою дівчину "Пташиним молоком", а потім сказав їй назву цього десерту. У відповідь дівчина почала цікавитися жартома, чи мова йде справді про те, що хтось доїть птахів для того, аби зробити цей десерт. У коментарях відзначили те, що навіть попри здивування, вона продовжувала куштувати десерт.

Все ж дівчина зазначила, що десерт дуже смачний.

Реакція австралійки на "Пташине молоко": дивіться відео

Цікаво, що найбільше вподобань під відео зібрав коментар з проханням до хлопця наступного разу пригостити свою дівчину гематогеном, основою для якого є кров великої рогатої худоби. Це спричинило хвилю жартів від інших користувачів, а сам автор відео поцікавився, як він має пояснити своїй коханій, що це за продукт.