Мова йде про ресторан "Кримський дворик", який з'явився у Львові після початку повномасштабної війни. Чому цей заклад вартий уваги – розповідає 24 Канал.

Цікаво Мрія, котра не здійснилася та кілька номінацій "Греммі": що варто знати про Квітки Цісик

З Ірпеня до Львова

Леране Тульчий, власниця закладу, у 2016 році була вимушена виїхати з окупованого Криму. Тоді вона переїхала до Ірпеня, де згодом відкрила "Кримський дворик". Однак через повномасштабне вторгнення їй довелося знову виїхати й цього разу до Львова.

Жінка вирішила знову відкрити "Кримський дворик" у новому місці на вулиці Яна Жижки. Часто Леране каже, що у них в ресторані дуже скромно і небагато місця, проте увесь заклад оформлений в автентичному кримськотатарському стилі, а гості можуть посмакувати традиційними стравами кримської кухні. Ба більше, Леране сама обслуговує гостів та розповідає багато цікавого про історію та культуру Криму.

Під час зйомок "Холостяка" у Львові, побачення Олександра Терена з дівчатами було саме у "Кримському дворику".

"Холостяк" у "Кримському дворику": дивіться відео

Нещодавно у Львові був знайменитий кухар та суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який багато чув про кримський ресторан у центрі міста і завітав туди. Ектору на стільки сподобалася тамтешна кухня, що у себе в соцмережах він описав свої враження двома словами – "На балькон".

Власниця "Кримського дворику" Леране зараз понад усе мріє про перемогу та повернення до рідного Криму, аби там відкрити новий ресторан – "Львівський дворик".